Ankara'da Filistin'e Destek Açıklaması

ANKARA'da toplanan sivil toplum kuruluşlarına üye yaklaşık 200 kişilik grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, Filistin'e destek açıklaması yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu İç Anadolu Bölge Temsilciliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Dişhekimleri Odası tarafından Sakarya Caddesi'nde Filistin'e destek açıklaması yapıldı. Toplanan 200 kişilik grup ' İsrail, Filistin'den defol', 'katil İsrail', 'yaşasın halkların kardeşliği', 'Filistin halkı yalnız değildir' sloganları attı.KESK Dönem Sözcüsü İbrahim Kara, "Dünya sustukça İsrail, işgalini sistematik olarak derinleştirip bölgedeki katliamlarını arttırıyor. Batı Şeria ve Kudüs'te Mescid-i Aksa ve benzeri birçok yerde provokasyonlarla, yerleşimci terörü ve Gazze'ye yönelik ablukayla savaş ve soykırım suçları işlemeye devam ediyor. İsrail'in her türlü çatışma durumunda, savaşlarda dahi dokunulmayan hastaneye yapılan, uluslararası savaş kurallarını hiçe sayan saldırısını lanetliyoruz. Bu saldırılarda görev yapan sağlık çalışanları, çocuklar, bebekler, anneler, hastalardan oluşan yüzlerce sivil, masum insan katledilmiştir. Bu katliamları gerçekleştiren İsrail yönetimi savaş ve soykırım suçlarıyla da yargılanmalıdır. Bölgeye insani yardım yerine savaş gemileri yollayanlar da İsrail yönetimi kadar suçludurlar ve katliamların ortaklarıdır" dedi.Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. (DHA)