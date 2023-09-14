Ankara'da FETÖ üyesi şüpheli yakalandı
FETÖ üyeliği suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Y.T, Ankara'da gözaltına alındı. Operasyonda, FETÖ evlerinde kalan, polis okulu öğrencileriyle ilgilenen, sınav sorularını usulsüz ele geçirerek örgüt mensuplarına dağıtmakla suçlanan şüpheli yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Y.T, Ankara'da gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ üyeliği suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyle ilgili operasyon düzenlendi.
Operasyonda, FETÖ evlerinde kalan, polis okulu öğrencileriyle ilgilenen, 2013 Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu sınav soruları ve 2011 KPDS Sonbahar sınav sorularını usulsüz ele geçirerek sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtmak suretiyle haksız menfaat temin etmekle suçlanan Y.T yakalandı.