Ankara'da FETÖ üyelerine yönelik operasyon: 10 gözaltı

Ankara merkezli 5 ilde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "ByLock" kullanıcısı FETÖ mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcılarına yönelik 5 ilde 11 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari şahsı yakalamak için çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor. - ANKARA