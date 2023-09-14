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Ankara'da FETÖ üyelerine yönelik operasyon: 10 gözaltı

Politika Haberleri

Ankara merkezli 5 ilde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'ByLock' kullanıcısı FETÖ mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 5 ilde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "ByLock" kullanıcısı FETÖ mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcılarına yönelik 5 ilde 11 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari şahsı yakalamak için çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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