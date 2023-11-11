Ankara'da FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olan Şahıs Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.T. isimli şahsı yakaladı. Şahsın 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan H.T. isimli şahısla ilgili aldıkları bir istihbarattan yola çıkarak çalışmalara başladı. Çalışmalar sonucunda, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde gizlendiği düşünülen adrese yakın bir yerde saat 18.00 sıralarında şahsın görülmesinin ardından ekipler harekete geçti. FETÖ üyesi H.T. emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. H.T.'nin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. - ANKARA