Ankara'da FETÖ/PDY Soruşturması: 14 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin sınav usulsüzlükleri ve mahrem yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturmalarda, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında askeri liselere giriş sınavı ve astsubay meslek yüksek okulu mülakatlarından usulsüzlük yaptığı belirlenen şüphelilerin yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin de soruşturma yürütüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı ile ilgili soruşturmada, örgüt üyelerine soru verdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 1 şüpheli belirlendi. Ayrıca 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve 2016 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarından usulsüzlükle geçen FETÖ/PDY mensubu 3 şüpheli tespit edildi. 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Ankara merkezli 2 ilde de eş zamanlı operasyon başlatıldı. FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde yuvalanan, 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin de soruşturma yürütüldü. Kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen 1'i mahrem imam, 1'i ihraç edilmiş binbaşı, 8'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerini yakalama çalışmaları sürüyor.