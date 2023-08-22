Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu kurumlarını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan toplam 20 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika