Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında sözde 'bölge imamı' ve 'eyalet muhasebecisi'nin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında sözde 'bölge imamı' ve 'eyalet muhasebecisi'nin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, aralarında FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' ve 'eyalet muhasebecisi'nin de bulunduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. HTS çalışması sonucu başkasına ait GSM hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca, yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.