Ankara'da FETÖ/PDY'nin KPSS çalışma evlerinde kalan şüphelilere gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin KPSS çalışma evlerinde kullanılan ByLock hesabına giriş yapılan GSM hatlarının kullanıcısı olan 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
ANKARA'da FETÖ/PDY'nin KPSS çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin KPSS çalışma evlerinde kullanıldıkları anlaşılan ByLock hesabına giriş yapılan GSM hatlarının kullanıcısı 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika