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Ankara'da FETÖ/PDY'nin KPSS çalışma evlerinde kalan şüphelilere gözaltı kararı

Politika Haberleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin KPSS çalışma evlerinde kullanılan ByLock hesabına giriş yapılan GSM hatlarının kullanıcısı olan 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin KPSS çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin KPSS çalışma evlerinde kullanıldıkları anlaşılan ByLock hesabına giriş yapılan GSM hatlarının kullanıcısı 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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