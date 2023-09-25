Ankara'da FETÖ Operasyonu: 25 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Ankara merkezli yürütülen soruşturması çerçevesinde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik Ankara merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirmede rol oynadıkları tespit edilen 25 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 16 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği aktarıldı. - ANKARA