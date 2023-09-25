Ankara'da FETÖ operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, kamu kurumlarına yerleştirmede rol oynadıkları tespit edilen 25 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmasında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirmede rol oynadıkları tespit edilen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda, 23 zanlı yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.