Ankara'da FETÖ Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ'ye yönelik operasyonda aralarında örgütün 'emniyet mahrem imamları' ve ihraç edilen kamu çalışanlarının da bulunduğu 16 kişiye yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aralarında örgütün "emniyet mahrem imamları" ve kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç şüphelilerin de olduğu 16 kişiye yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin 17 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında aranan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu kaydedilen şüphelilerden 13'ünün gözaltına alındığı, 3'ünün yakalanması için de çalışmaların sürdüğü aktarıldı.