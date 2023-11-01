Ankara'da düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

ANKARA'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda aralarında araç kiralama şirketi sahiplerinin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada 'örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı' suçunu işleyen ve aralarında araç kiralama şirketi sahiplerinin de bulunduğu 28 şüpheli tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli ile 36 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Aramalarda 20 ticari ve binek araç, 15 cep telefonu, 10 sim kart, 2 hafıza kartı, 2 bilgisayar, 8 araç ruhsatı, 23 uyuşturucu hap, 600 gram kubar esrar, 1 av tüfeği, 20 tabanca mermisi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.