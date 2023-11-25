Ankara'da düzenlenen Uluslararası 24. Çocuk Forumu sonuç bildirisi yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde düzenlenen Uluslararası 24. Çocuk Forumu'nun sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, çocukların daha iyi korunduğu, barış ve kardeşlik köprülerinin kurulduğu bir dönem olacağı vurgulandı.

"Bugünü Beraber İnşa Edelim" temasıyla Ankara'da düzenlenen Uluslararası 24. Çocuk Forumu'nun sonuç bildirisi yayımlandı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarından çocukların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan "Uluslararası 24. Çocuk Forumu" 19-20 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.

Forum sonrasında yayımlanan sonuç bildirisinde, yeni yüzyılın hem Türkiye hem de dünyada çocukların daha iyi korunduğu ve desteklendiği, barış ve kardeşlik köprülerinin kurulduğu bir dönem olacağı vurgulandı.

Bildirinin, Türkiye genelindeki 81 İl Çocuk Hakları Komitesi mensubu çocuklar ve 21 ülkeden gelen çocuklarla, "Doğal Afetler ve Çevre, Akranlar ve Aile ile Etkili İletişim, Bilgi İletişim Teknolojilerine Erişim ve Güvenli İnternet Kullanımı, Karar Alma Mekanizmalarına Etkin Katılım" konularında hazırlandığı ifade edildi.

Bildiride, doğal ve beşeri afetler ile insani krizler ve çevre koruma hakkında altyapı güçlendirmesi, denetimlerin yapılması, bilinçlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bu çalışmalarda çocuklara öncelik tanınması talep edildi.

Çocuklar ve gençlere aktif rol talebi

İklim değişikliğiyle mücadelede sosyal, çevresel ve ekonomik konularda gerekli çalışmalar yapılırken, çocukları ve gençleri de dikkate alan sürdürülebilir politikalar geliştirilmesinin beklendiğine işaret edilen bildiride, akranlar arası iletişimin güçlendirilmesi için Çocuk Hakları Komitesinin çalışma yöntemi olan, akran destekli eğitim modelinin daha da yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Aile içi ve bireysel iletişimi güçlendirmek için devlet tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kişilerce ailelere ve çocuklara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmesinin gerekliliğine dikkatin çekildiği bildiride, dijital ortamda çocuklara yönelik riskler bağlamında çocuklara, ailelerine, kurum ve kuruluşlara yönelik farkındalık artırma çalışmalarının düzenlenmesinin talep edildiği ifade edildi.

Yapay zeka uygulamalarıyla ilgili çocukların ve gençlerin farkındalığının artırılmasını ve kamu ile özel kuruluşların bu alanda kapasitelerinin güçlendirilmesinin beklendiği belirtilen bildiride, ulusal ve uluslararası (BM İklim Konferansı, BM Gençlik Konferansı gibi) politika geliştirme süreçlerinde çocuklar ve gençlerin yer alması ve çıkan sonuçları da yakından takip edebilmesi gerektiği vurgulandı.

Çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda desteklenecekleri ve çocuk katılımını ilke edinen eğitim müfredatlarının yine çocukların katılımıyla düzenlenmesi istendi. Bildiride, yerelden küresele, bir köy çocuk meclisinden BM Çocuk Komisyonu'na varıncaya kadar, her aşamada çocuk katılımına ve fırsat eşitliğinin etkin bir şekilde uygulanmasına dayalı bir sistemin oluşturulmasının beklendiği bildirildi.