Ankara'da DEAŞ üyeleri yakalandı

ANKARA'da geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyette bulundukları yönünde bilgiler bulunan 8 Irak, 2 Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyette bulunduğu yönünde bilgiler elde edilen 9 Irak, 2 Suriye uyruklu 11 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı. 10 kişi, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adresinde bulunmayan 1 Iraklıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.