Ankara'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
ANKARA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturmada, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma yapıldı. Soruşturma kapsamında örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ve jandarma ekiplerince Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika