Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışma sonucunda, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı bir hacker grubunun irtibat halinde olduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı ve Irak uyruklu 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışma sonucu, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı bir hacker grubunun, örgütle bağlantılı saldırı kolaylaştırma ağıyla irtibat halinde bulunduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler olayla ilgili Irak uyruklu 1 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.