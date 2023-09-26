Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışma sonucunda, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı bir hacker grubunun irtibat halinde olduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı ve Irak uyruklu 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.