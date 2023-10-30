Ankara'da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

ANKARA'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Kızılay'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yollar trafiğe kapatılırken, binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile caddeleri doldurdu. Kutlamalar kapsamında halk oyunları gösterileri yapıldı, bando konserleri düzenlendi. Saat 14.00'de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1'inci Meclis'e kurum ve kuruluşların katılımıyla resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Etkinlikler gün boyu devam etti.

ASKERİ BANDO VE MEHTERAN BİRLİĞİ KONSERİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM ön bahçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bandoları ile Mehteran Birliği tarafından konser verildi. Ankara Valisi Vasip Şahin'in katıldığı konserde, askeri marşlar ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için bestelenen marş seslendirildi. Ardından, Atatürk ve milli mücadele kahramanları için saygı duruşu gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın da okunmasının ardından, TBMM'den Ulus'taki 1'inci TBMM binasına kortej başlatıldı. Askeri bando, kortej sırasında marşları çalmaya devam etti. Kortejin arka sıralarında Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile pek çok klasik otomobil de yer aldı. (DHA)