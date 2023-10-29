Ankara'da Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında kortej yürüyüşü düzenlendi

TBMM önünden ilk Meclis binasına '29 Ekim' korteji

ANKARA - Ankara'da Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü kutlamalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden ilk Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TBMM önünden Ulus'taki ilk Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısından başlayan yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Askerler büyük boy Atatürk posteri taşırken, yabancı okullardan gelen öğrenciler de ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşte yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortej, vatandaşların alkışları arasında geçişini tamamladı. Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü ilk Meclis önünde son buldu.

"Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın 100. yıl"

Yaşadığı heyecanı aktaran Elif Yılmaz, "Burada olmaktan hepimiz çok mutluyuz, çok gururluyuz. Cumhuriyetin 100. yılında bu atmosferi yaşayabilmek hepimiz için çok çok kıymetli. Yani duygularımızı anlatabilmek mümkün değil. İyi ki Cumhuriyet diyorum, iyi ki Mustafa Kemal'in çocuklarıyız diyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın 100. yıl" ifadelerini kullandı.

"100 yılımız kutlu olsun Türkiye"

Deprem bölgesinden geldiğini belirten Beril Eren ise, "Deprem bölgesinden geliyorum. Çok şükür ki vatanımız ve milletimiz sayesinde bu günleri görebiliyoruz. En başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmasa bugünü kutlamayı bırak, şu anda var olmazdık bile ne mutlu bize ki elimizde bayraklarımıza sarılarak bu denli coşkulu ve mutlu bir şekilde kutlayabiliyoruz. 100 yılımız kutlu olsun Türkiye" diye konuştu.