Ankara'da büyük narkotik operasyonu: 2 milyon 800 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen narkotik operasyonunda 2 milyon 800 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi, 26 şüpheli tutuklandı.

ANKARA'da düzenlenen narkotik operasyonunda 2 milyon 800 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi, 26 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce, 36 adreste operasyon düzenlendi. 81 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, yaklaşık 2 milyon 800 bin TL değerinde 15 kilo 714 gram esrar, 1 kilo 51 gram sentetik kannobinoid, 32 bin 802 sentetik ecza maddesi, 169 gram metamfetamin, 28 gram eroin, 12 ruhsatsız tabanca, 98 tabanca mermisi, 3 av tüfeği ve 113 bin 385 TL suç geliri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.