Ankara'da Belediye Konserleri Usulsüz Ödemelerle İlgili Soruşturma Başlatıldı

PİYASA RAYİÇ BEDELİNİN ÜZERİNDE ÖDEME YAPILDI

Soruşturma dosyasına giren raporlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin hizmet alımlarının usulüne uygun olmadığı belirtildi. ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 130 konsere ilişkin hizmet alımları için KDV hariç toplam 759 milyon 148 bin 652,00 TL ödeme yapıldığı, 32 konser hizmet alımının, piyasa rayiç fiyatlarına uygun olmadığı, yüklenicilere ödenen bedellerin piyasa rayiç fiyatlarının çok üzerinde olduğu, idarenin zarara uğratıldığı, yaklaşık 154 milyon 453 bin 221,60 TL kamu zararı oluştuğu belirtildi. Yine raporlarda ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yapılan konserlerin; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/b maddesi kapsamında, tek şirketten (kaynaktan) hizmet alınarak gerçekleştirildiği, idarenin, rekabete açık olması gereken bir alımı, kanuni şartları oluşmadığı halde 'doğrudan temin' yöntemiyle yaptığı, bu haliyle ihale mevzuatına aykırı davranıldığı belirtildi.

MASAK: YANILTICI BELGE DÜZENLENDİ

Konserler için ödenen toplam 759 milyon 148 bin 652,00 TL'nin, 608 milyon 047 bin 800,00 TL'sinin 4 firmaya ödendiği, bu tutarın 304 milyon 288 bin 200,00 TL'sinin sahibi S.Ç. olan organizasyon firmasına ödendiği belirtildi. MASAK tarafından firmalarla ilgili yapılan araştırmanın raporu da dosyaya girdi. MASAK raporunda 3 firmanın belirtilen adreslerde bulunmadığı, adresin sanal ofis olarak faaliyet gösteren ve usulsüz fatura kesilen bir adres olabileceği, bir firmanın adresinin restoran ve eğlence mekanı olduğu, 2 firmanın belediyeden aldığı konser paralarının bir kısmını başka bir organizasyon şirketine gönderdiği belirtildi. Bu firma adını kayıtlı hesaplardan da İ.Ç. ve M.Ö. adlı kişilerin çek tahsilatı yaptığı raporda yer aldı. Yine bu firmanın mal ve hizmet alımı karşılığında ödeme yaptığı 6 firmanın ise tek ortaklı yapıya sahip yeni kurulmuş firmalar olduğu, faaliyet adreslerinin genel itibarıyla apartman daireleri olduğu ve beyan ettikleri adreslerde olmadıkları, sigortalı şirket çalışanının olmadığı, faaliyet gösterdikleri alanların birbiriyle ve ödeme yapan firmanın faaliyet gösterdiği alanlarla alakasız olduğu, taraflar arasında gerçekleştiği beyan edilen mal/hizmet alım satımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ayrıca muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlendiği ve kullanıldığı belirtildi.

SANATÇIYA YÜZDE 20

MASAK raporunda ayrıca konser veren sanatçılara ödenen ücretlerin belediye tarafından ödenen tutarların yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ettiği, kalan yüzde 80'lik kısmın adı geçen firmalarda kaldığı belirtildi. Bilirkişi tarafından yapılan incelemede her ne kadar her bir konser için ayrı ayrı sahne kurulum, konser hizmet bedeli, müteahhit karı hesaplanmış olsa da bazı konserlerin aynı tarihlerde aynı yerde yapıldığı, bu haliyle de oluşan kamu zararının hesaplananın üzerinde olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Eda KOÇ/ANKARA,