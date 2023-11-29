Ankara'da Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni Gerçekleştirildi

- Ankara'da Avrasya Hizmet Ödülleri günü

ANKARA - Ankara'da EkoAvrasya Vakfının düzenlediği "Avrasya Hizmet Ödülleri" töreni gerçekleştirildi.

EkoAvrasya Vakfı tarafından düzenlenen "Avrasya Hizmet Ödülleri" töreni Ankara'da gerçekleşti. Saat 19: 23'te başlayan program Ankara Resim ve Heykel Müzesi Tarihi Türk Ocağı Salonunda gerçekleştirildi. Programa Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşma yapan EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, "Kırımoğlu vatanı ve millet için ölüme meydan okumayı tercih eden, Türk dünyasının yaşayan efsane ismidir. Kırımoğlu, Kırım sevdası ile yılmadan yürüdü. Onun azimli ve kararlı yürüyüşü bir milletin özgürlük iradesine dönüştü. Kırım Tatar Türkleri bugün yine işgallere ve zorbalıklara karşı yaşam mücadelesi vermektedir. Ömrünü Türk olmanın bedeli ile ödeyen Mustafa Cemil Kırımoğlu yine vatanından uzakta vatanına dönmek üzere emperyal güçlere karşı kutlu mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Geçtiğimiz hafta 80 yaşına giren Mustafa Cemil Kırımoğlu'na bizler sağlıklı günler dilerken en kısa zamanda doğmuş olduğu toprakların özgürlüğe kavuşmasının temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa katılamayan Mustafa Cemil Kırımoğlu ise video mesaj gönderdi. Gönderdiği mesajda Kırımoğlu, "Bugünkü önemli toplantınıza katılamadığım için çok üzgünüm. Bildiğiniz gibi Ukrayna'da Rus işgalcilerine karşı savaş devam etmektedir. Tüm ülke gece gündüz bombardıman altında. Böyle bir durumda Ukrayna milletvekilleri daime Kiev'de olmak zorunda. Aralık ayının sonunda bazı görüşmeleri gerçekleştirmek için Türkiye'ye ziyaretim olacak. Malum olduğu gibi Ukrayna sadece özgürlüğü ve toprak bütünlüğü için savaşmıyor. Aynı zamanda Ukrayna tüm dünyaya tehlike yaratan, uluslararası kaideleri bozan işgalci Rusya'ya karşı savaşmaktadır. Eğer Ukrayna bu savaşı kaybederse yarın hangi ülkenin tehlike altında olacağını kimse tahmin edemez. Bunu iyi fark eden dünyanın çokça devleti bazı Putin'e uşaklık yapan rejimlerden ayrı Ukrayna'ya destek vermektedir. Bize destek veren ülkelere Türkiye Cumhuriyeti dahil olmak üzere teşekkür ederiz. Türkiye Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Bakanlarının her fırsatta Kırım'ın işgalini tanımadıklarını açıklamaları bizim için çık önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Programda Kırımoğlu'nun yerine ödülünü eşi aldı. Programda ayrıca YSK Başkanı Ahmet Yener, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç bazı milletvekilleri ve Besteci Tuluyhan Uğurlu'ya ödül takdim edildi.

Ödül törenin ardından Tuluyhan Uğurlu tarafından piyona dinletisi gerçekleştirildi.