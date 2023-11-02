Ankara'da Asayiş Uygulamalarında Yakalanan 2 Bin 329 Kişiden 352'si Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında 2 bin 329 kişi yakalandı ve 352 kişi tutuklandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yanı sıra çalıntı otomobiller ve trafik kurallarına uymayan araçlar da tespit edildi.

Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 329 kişiden 352'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 13-26 Ekim tarihleri arasında asayiş uygulamaları yapıldı.

Uygulama kapsamda, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan 573 bin 78 kişiden çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2 bin 329 kişi yakalandı. Bu kişilerden 352'si tutuklandı.

Ayrıca, kontrol edilen 346 bin 700 otomobilden 16'sının çalıntı olduğu tespit edildi. 235 motosiklet ve 167 modifiye araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan işlem yapıldı.

Asayiş uygulamalarında, 1992 kişiye idari işlem yapıldı. Ayrıca, 16 bin 462 kaçak bandrolsüz sigara, 10 bin 656 gram uyuşturucu madde, 5 bin 903 uyuşturucu hap, 1969 adet değişik çapta fişek, 119 ruhsatsız tabanca, 53 belgesiz av tüfeği, 41 kurusıkı tabanca, 31 kesici ve delici alet, 9 ruhsatlı tabanca ile 2 belgeli av tüfeği ele geçirildi.