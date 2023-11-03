Ankara'da Asayiş Uygulamalarında 352 Kişi Tutuklandı

Ankara'da son iki haftada yapılan asayiş uygulamaları sonucunda aranan 2 bin 329 kişiden 352'si tutuklandı. Uygulamalar kapsamında kaçak sigara, uyuşturucu madde ve silahlar da ele geçirildi.

Ankara'da son iki haftada icra edilen asayiş uygulamaları çerçevesinde farklı suçlardan arandığı tespit edilen 2 bin 329 kişiden 352'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-26 Ekim tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Cadde, sokak ve umuma açık yerlerde icra edilen uygulama çerçevesinde Genel Bilgi Toplaması (GBT) yapılan 573 bin 78 kişiden 2 bin 329'u hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. Söz konusu şahıslardan 352'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan uygulama çerçevesinde kontrol edilen 346 bin araçtan 16 tanesinin çalıntı olduğu tespit edildi. Modifiyeli 235 motosiklet, 167 araç ve bin 992 kişiye ise kanuna aykırı hallerinden adli işlem uygulandı.

Gerçekleştirilen çalışmalarda; 16 bin 472 adet kaçak bandrolsüz sigara, 10 kilo 656 gram uyuşturucu madde, 5 bin 903 adet uyuşturucu hap, bin 969 adet değişik çapta fişek, 119 adet ruhsatsız tabanca, 53 adet belgesiz av tüfeği, 41 adet kurusıkı tabanca, 31 adet kesici ve delici alet, 9 adet ruhsatlı tabanca ve 2 adet belgeli av tüfeği ele geçirildi. - ANKARA