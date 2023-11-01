Ankara'da Aranan 3 Kişi Yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler adli makamlara sevk edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Düzenlenen operasyonda 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 34 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. Ayaş ilçesinde, 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.N. Mamak'ta, "5607 Sayılı Kanun'a muhalefet ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. ise Haymana'da yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 3 hükümlü, işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA