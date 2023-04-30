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Ankara'da AKP Mitingi Öncesi CHP ve İYİ Parti Afişleri Yırtıldı ve Boyandı

Ankara'da AKP Mitingi Öncesi CHP ve İYİ Parti Afişleri Yırtıldı ve Boyandı

Politika Haberleri

AKP'nin bugün Ankara Millet Bahçesi'nde yapacağı miting öncesinde, miting alanı çevresindeki CHP ve İYİ Parti afişleri yırtıldı, bir kısmının üzerine de sprey boya sıkıldı.

AKP'nin bugün Ankara Millet Bahçesi'nde yapacağı miting öncesinde, miting alanı çevresindeki CHP ve İYİ Parti afişleri yırtıldı, bir kısmının üzerine de sprey boya sıkıldı.

AKP'nin bugün Ankara Millet Bahçesi'nde yapacağı miting öncesinde, Millet Bahçesi'nin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu Hipodrom Caddesi üzerindeki CHP ve İYİ Parti afişleri kimliği belirsiz kişilerce söküldü. Camlı reklam panoları içinde yer alan afişler ise sprey boya ile kapatıldı.

Kaynak: ANKA / Politika

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