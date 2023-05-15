Ankara'da AK Parti 15, CHP 13 milletvekili çıkardı

ANKARA'da, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 15, CHP 13, İYİ Parti 5, MHP ise 3 milletvekilliği kazandı.

ANKARA'da, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 15, CHP 13, İYİ Parti 5, MHP ise 3 milletvekilliği kazandı.

Ankara 1'inci bölgede kurulan 4 bin 352 sandıkta 1 milyon 427 bin 918 seçmen oy kullandı ve 1 milyon 405 bin 74 oy geçerli sayıldı. Oyların yüzde 41.58'ini alan CHP 6, yüzde 24.97'sini alan AK Parti 4, yüzde 12.96'sını alan İYİ Parti 2, yüzde 8.22'sini alan MHP ise 1 milletvekili çıkardı. 1'inci bölgede CHP'den Gamze Taşcıer, Deniz Demir, Okan Konuralp, Sadullah Ergin, Mustafa Nedim Yamalı ve Aliye Timisi Ersever; AK Parti'den Yıldırım Tuğrul Türkeş, Jülide Sarıeroğlu, Murat Alparslan ve Zehranur Aydemir; İYİ Parti'den Koray Aydın ve Ahmet Eşref Fakıbaba; MHP'den de Mevlüt Karakaya TBMM'ye girmeye hak kazandı.