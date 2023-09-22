Ankara'da 98 Firari Hükümlü Yakalandı

ANKARA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 98 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 12- 22 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranması bulunan ve yakalanmamak için adreslerini gizleyen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 98 firari hükümlü yakalandı. Aralarında, 'kasten öldürme', 'FETÖ terör örgütüne üye olma' ve 'silahla yağma' gibi çeşitli suçlarından arananların da bulunduğu firari hükümlüler, cezaevine teslim edildi.