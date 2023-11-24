Ankara'da 727 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 727 kişinin yakalandığını bildirdi. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalarda, aralarında 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13 kişinin de bulunduğu 727 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 727 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince 16-23 Kasım'da aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 30, 5 yıla kadar hapis cezası olan 228 kişinin de aralarında yer aldığı 727 kişi yakalandı.