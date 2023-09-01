Ankara'da 596 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Ankara Valiliği, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 20-31 Ağustos'ta 596 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara Valiliği, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 20-31 Ağustos'ta 596 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Ankara'da düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 20-31 Ağustos tarihlerini kapsayan dönemde 596 düzensiz göçmen ilimizden sınır dışı edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Politika