Ankara'da 537 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara Valiliği, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarda 10-17 Kasım tarihleri arasında 537 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerden 46'sının kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Ankara Valiliği, 10-17 Kasım tarihleri arasında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 537 kişinin gözaltına alındığı bildirdi. Şahsılardan 46'sının ise kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerince icra edilen çalışmalar neticesinde 10- 17 Kasım tarihlerinde, hakkında yakalama kararı bulunan 537 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan kişilerden 46'sının kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Söz konusu kişilerin 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezalarının olduğu aktarıldı. - ANKARA