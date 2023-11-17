Ankara'da 537 Aranan Şüpheli Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 537 kişinin yakalandığını bildirdi. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, aralarında ağır suçluların da bulunduğu 537 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 537 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince 10-17 Kasım tarihlerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2, 10-20 yıl arası hapis cezası olan 10, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 20, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 14 kişinin de aralarında yer aldığı 537 kişi yakalandı.