Ankara'da 472 Bin 500 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda 472 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkisinde seyir halindeki bir tır durduruldu ve yapılan aramalarda kaçak sigaralar bulundu. Olay, Ankara'da tek seferde en yüksek kaçak sigara yakalanması olarak kaydedildi.