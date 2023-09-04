Ankara'da 472 Bin 500 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda 472 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkisinde seyir halindeki bir tır durduruldu ve yapılan aramalarda kaçak sigaralar bulundu. Olay, Ankara'da tek seferde en yüksek kaçak sigara yakalanması olarak kaydedildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda 472 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü operasyonda Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkisinde seyir halindeki bir tır durduruldu.
Yapılan aramalarda, 472 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ankara'da tek seferde en yüksek kaçak sigara yakalanması olarak kayıtlara geçen olayda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.