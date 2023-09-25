Ankara'da 393 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Ankara Valiliği, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 393 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu.
Ankara Valiliği, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 393 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda " Ankara'da düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 10-20 Eylül tarihlerini kapsayan dönemde 393 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Politika