Gaziler Günü'nde Kahramanlar Anıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca, 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi.

Vakıftaki programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Vatanı uğruna canını ortaya koyan her bir ferdin Türk milletinin kahramanı olduğunu ifade eden Aktaş, hürriyet ve bağımsızlık yolunda savaşmış, ruhen ve bedenen yaralanmış her vatandaşın gazi olduğunu söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de vatanın dört bir yanındaki gazilerin ve necip Türk milletinin Gaziler Günü'nü kutladı.

Destici, şöyle konuştu:

"Türk milleti olarak var olduğumuz günden bugüne kadar sahip olduğumuz her şeyi kılıçlarımızla ve kanımızla elde ettik. Bugün, üzerinde yaşadığımız vatanımızı da vatan topraklarını da ve şu anda mensubu olmaktan büyük bir onur duyduğumuz devletimizi de kimse bize bahşetmedi. Bunların tamamını gücümüzle, kılıçlarımızla ve şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin o asaletli, yürekli mücadeleleriyle kazandık. Vatanın da devletin de kurucu değerlerimizin de kültürümüzün de inancımızın da işte bu sahip olduklarımızı bize bahşeden başta Cenab-ı Hak olmak üzere vesile olan şehitlerimizi, gazilerimizi de asla unutmayacağız, sahip çıkacağız."

Destici, "Eğer gücünüz, kuvvetiniz yoksa, ne kadar haklı olursanız olun ezilirsiniz, sizi sömürürler. Bugün, Türkiye dışında hemen hemen tüm komşularımızın ve Türk İslam coğrafyasındaki pek çok devletin ve soydaşımızın, dindaşımızın yaşadığı budur. Doğu Türkistan esaret altındadır, Filistin, bugün haklı mücadelesine rağmen işgal ve soykırım altındadır. Onun için güçlü olmak zorundayız, birlik olmaktan başka da bir çaremiz ve çıkar yolumuz yoktur." diye konuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise şehit yakınlarının, gazilerin bazı eksikleri olduğunu ancak bütün zorlukların üstesinden gelmek isteyen bir yönetimin olduğunu belirtti.

Arslan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, iktidarı ve muhalefetiyle bu konuda büyük bir uzlaşma olduğunu kaydetti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da Gaziler Günü'nün, bu ülkeye bedel ödeyen kahramanların, canların, yiğitlerin günü olduğunu belirterek, gazilik makamının ve nişanının Türk milletinin inancı ve kültürel değerlerinin içinde en iyi rütbelerden sayıldığını kaydetti.

Vatan topraklarının her bir karışında şehitlerin kanının, gazilerin uzuvlarının olduğunu ifade eden Aylar, "Bu topraklar üzerinde kim cümle kurarsa, şanlı bayrağımıza kim dil uzatırsa bizim ödediğimiz bedelden kat be kat daha fazlasını ödeyeceğini hiçbir zaman aklından çıkarmasın." ifadelerini kullandı.

Programda, MHP MYK üyesi Mustafa Çavuş, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de birer konuşma yaptı.