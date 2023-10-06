Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör propagandası yapan 23 şüpheliyi gözaltına aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığına yapılan terör saldırısı sonrasında sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli, 14 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "01.10.2023 tarihinde İçişleri Bakanlığına PKK/KCK/PYD/YPG mensubu teröristler tarafından yapılan terör saldırı sonrasında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüphelinin 14 ilde 06.10.2023 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir." - ANKARA