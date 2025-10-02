Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu'na Yönelik Saldırı İçin Soruşturma Başlattı

Haberler

Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan İsrail saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 13'üncü maddesi kapsamında yürütülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, içerisinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda İsrail donanması unsurlarınca yapılan saldırıya ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma; uluslararası suçların, failin yabancı ya da suç yerinin yabancı ülke olması halinde dahi Türk hukukunun uygulanabileceğini ve Türk yargısının yetkili olduğunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 13'üncü maddesi kapsamında başlatıldı.

