Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu'na Yönelik Saldırı İçin Soruşturma Başlattı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan saldırıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, içerisinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda İsrail donanması unsurlarınca yapılan saldırıya ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma; uluslararası suçların, failin yabancı ya da suç yerinin yabancı ülke olması halinde dahi Türk hukukunun uygulanabileceğini ve Türk yargısının yetkili olduğunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 13'üncü maddesi kapsamında başlatıldı.