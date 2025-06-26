Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay iddianamesinin 'görevsizlikle' Ankara 3.Ağır Ceza Mahkemesine...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay iddianamesinin 'görevsizlikle' Ankara 3.Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine usul ve esas yönünden itiraz etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay iddianamesinin 'görevsizlikle' Ankara 3.Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine usul ve esas yönünden itiraz etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika