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ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Minh Chinh'i kabul etti

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Minh Chinh'i kabul etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan ziyaretinde Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'i kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan ziyaretinde Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16'ncı BRICS Zirvesi için gittiği Tataristan'da Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'i kabul etti. Kabulde Türkiye ile Vietnam ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Vietnam arasındaki ikili ilişkilerin gelişiminin önemini belirtirken, özellikle karşılıklı ticaret hacminin artırılması için çabaların devam edeceğini ifade etti. İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı saldırılarının bütün dünyanın huzur ve istikrarına kastettiğini, ülkelerin İsrail'in bu hukuk tanımazlığına ve yayılan saldırganlığına karşı insanlık ittifakına katılmasının önemli olduğunu söyledi" denildi.

Haber: Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Orta Doğu Diplomasi Politika Vietnam

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