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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Babası ile Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Babası ile Telefonla Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Erdoğan, Yılmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu ve onları teselli etti. Şehit polisimizin fedakarlıkları ve anısı, ulusun kalbinde yaşamaya devam edecek.

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ile telefonda konuşarak taziyede bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Güvenlik Politika Polis

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