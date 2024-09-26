Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Raporu'na Video Mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım Etkinliği'nde bir video mesaj gönderdi. Bu rapor, ülkelerin inovasyon kabiliyetlerini ve performanslarını değerlendirmekte önemli bir kaynak oluşturuyor. Erdoğan'ın mesajında, inovasyonun ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkileri vurgulandı.
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım Etkinliği'ne bir video mesaj gönderdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika