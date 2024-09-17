Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yönetimini Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bize hem umut verdi hem de işimizin hiç de kolay olmadığını gösterdi. Futbol kalitesi bakımından bizim öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki, yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan, "Fenerbahçe Spor Kulübümüzün siz saygıdeğer yönetimini külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Fenerbahçe, 117 yıllık mazisiyle, milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği kıymetli sporcuları ve tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biridir. Mazisinde bir tarih yatan Fenerbahçe, bugün de taraftarının ve kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir" diye konuştu.

'TÜRK FUTBOLUNU GÜÇLENDİRMENİN MÜCADELESİNİ VERMEMİZ ÖNEMLİDİR'

Diğer kulüpler gibi Fenerbahçe'yi de her ihtiyacında desteklediklerini belirten Erdoğan, "Fenerbahçe'nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir. Burada şu hususu özellikle ifade etmek isterim; spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir. Ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçe'mizin başarılarını, Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz. Hep beraber el birliği, gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bize hem umut verdi hem de işimizin hiç de kolay olmadığını gösterdi. Futbol kalitesi bakımından bizim öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki, yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin. Bu yüksek motivasyonla çalışmaya, kendimizi yenilemeye, eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz. Yakaladığımız ivmeyi sürdürdüğümüzde, önümüzdeki turnuvalarda daha iyi yerlerde olacağımızdan en küçük bir şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.

'İZLEYİCİLERE FUTBOL ŞÖLENİ İZLETMEMİZ LAZIM'

Bu başarılara ulaşmanın yolunun sadece maddiyattan geçmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liglerimizin kalitesinin, izlenirliğinin, marka değerinin, oynanan maçlarda fair play ile özellikle rekabet seviyesinin de yükseltilmesi icap ediyor. Her fırsatta spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum; bizim artık kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde buna çok ihtiyacımız var. Etrafımız adeta ateş çemberiyle kuşatılmışken bizim daha fazla birbirimizi anlamaya, dinlemeye, empati kurmaya ihtiyacımız var. Bizim ayrılıkları değil; ortak noktalarımızı, ortak paydamızı büyütmeye ihtiyacımız var. Her zaman söylüyorum; bizim sporun birleştirici gücüne ihtiyacımız var. Bu konuda tüm takımlarımızdan, yöneticilerimizden ve sporcularımızdan azami hassasiyeti bekliyoruz" dedi.

'FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA ÖNEMLİ BİR İLERLEME KAYDEDECEĞİNE İNANIYORUM'

Her zaman olduğu gibi bu sezonda da Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğini ve vakit buldukça maçlarını izlemeye çalıştığını söyleyen Erdoğan, "Avrupa'daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe, ilk maçtan beri dinamizmini sahaya başarıyla yansıtmaya devam ediyor. Yeni teknik direktör ve futbolcularla kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren, ligde de yoluna namağlup şekilde devam eden Fenerbahçe'mizi elbette Şampiyonlar Ligi'nde izlemek, o heyecanı tekrar yaşamak isterdik ancak şanssız bir şekilde elendik. Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Avrupa maçlarında Fenerbahçe'ye ve diğer kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Haziran ayında yapılan 90'ıncı Olağan Kongre'de yeniden kulüp başkanlığına seçilen Sayın Ali Koç'u ve siz yönetim kurulunu tebrik ediyor, her birinize Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum" diye konuştu.

ALİ KOÇ: UZUN ZAMANDIR SİZİNLE GÖRÜŞMEYE İHTİYACIMIZ VARDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ise "Sayın Cumhurbaşkanım vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bizim de uzun zamandır sizinle görüşmeye ihtiyacımız vardı, aralık ayından beri. Bugüne nasip oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü olimpiyattır, üst üste en çok sporcu sağlayan kulübüz. Bu sene biz 27 sporcu sağladık. Bizden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 sporcu ile geliyordu. Aynı zamanda hem kadın hem erkek basketbol ve voleybollarda da yurt içi ve yurt dışında da başarımız geliyor. Çoğunda şampiyon oluyoruz, kupa alıyoruz. Avrupa'da minimumda yarı final giriyoruz. Kadın basketbol takımımız üst üste iki kere Avrupa şampiyonu oldu. İlk defa da ülkemize süper kupayı getirdi. Diğer alanlarda da madalyalar olsun, rekorlar olsun gayet iyi gidiyor. Bizi kabul ettiğiniz için tekrar çok çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kabulde, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a imzalı forma hediye etti.