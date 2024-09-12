Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Toplumun İsrail'e Karşı Sesinin Daha Gür Çıkması Gerekiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e karşı uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şartCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı' çevrim içi etkinliğinegönderdiği video mesajda, "İsrail'in işgal politikaları karşısında başta BM olmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e karşı uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı' çevrim içi etkinliğine

gönderdiği video mesajda, "İsrail'in işgal politikaları karşısında başta BM olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart. Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada açık söylüyorum; hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı' çevrim içi etkinliğine video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "İnsanlığın istikbalini etkileyen tehditler karşısında uluslararası dayanışmaya güçlendirmeyi, barışçıl, güvenli ve adil bir sistemin inşasına giden yolu açmayı amaçlayan geleceğin zirvesine sayılı günler kaldı. Bu zirveyi dünyamızı kasıp kavuran çatışmaların, zulmün, açlığın, yoksulluğun ortasında açılan nadir bir fırsat penceresi olarak görüyorum. Zirveye iştirak edecek tüm mevkidaşlarıma, Sayın Guterres'in bizlere sunduğu bu imkanı layıkıyla değerlendirme çağrısında bulunuyorum. Güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa edebilmek için öncelikle barışa ihtiyacımız var. Terörizm, İslam ve yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, iklim değişikliği gibi meydan okumalar yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddetini artırıyor" dedi.

'IRKÇILIĞA KARŞI DEMOKRASİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Erdoğan, bunun en acı örneğini 11 aydır Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında gördüklerini söyleyerek, "17 bini çocuk, 41 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 100 binin üzerinde yaralının olduğu, Gazze'nin neredeyse tamamının yerle bir edildiği tabloyla karşı karşıyayız. İsrail'in işgal politikaları karşısında başta BM olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart. Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada açık söylüyorum; hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Türkiye olarak zulmün karşısında ve mazlumun yanında durmaya devam edecek, bu insani duruşumuzdan da geri adım atmayacağız. Yalnızca belirli bir refah düzeyini yakalamış ülkelerin değil kalkınma çabalarını sürdüren toplumların da hakkaniyetle temsil edildiği bir küresel yönetişim mimarisini temin etmeliyiz. Daha iyi bir gelecek için yeşil dönüşümü odağına alan, iklime dirençli, sürdürebilir kalkınmayı destekleyen, kimsenin geride bırakılmadığı bir düzene geçiş yapmalıyız. Toplumlarımızı zehirleyen her türlü nefret söylemine, ırkçılığa ve aşırı sağ akımlara karşı demokrasilerimizi korumak zorundayız. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan çok taraflı sistemi 'dünyanın 5'ten büyük olduğu' şiarını merkeze alarak, adalet ve hakkaniyet ekseninde yeniden şekillendirmektir. Dünya liderlerini, geleceğin zirvesinde bu amaçlar doğrultusunda el ele vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Kaan ULU /ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Dış Politika Politika İsrail

Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı? Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi

Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı?

 Salim Güran ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! Narin'in annesinin ifadesi ortaya çıktı

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! Narin'in annesinin ifadesi ortaya çıktı

 Diyarbakır Baro Başkanı açıkladı: Asıl rapor İstanbul'dan gelecek

Diyarbakır Baro Başkanı açıkladı: Asıl rapor İstanbul'dan gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Zirvesi'ne video mesaj: Açık söylüyorum, hiçbirimiz güvende hissedemeyiz

"Açık söylüyorum, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Çanakkale elektrik kesintisi! 12-13 Eylül UEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Neslican Tay kimdir? "Demir Kadın" Neslican Tay ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay öldü mü, yaşıyor mu? İnci Taneleri bugün var mı, yok mu 12 Eylül Perşembe? Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hayatı ve biyografisi! Siyah Kalp Cihan kimdir? Siyah Kalp Cihan kim oynuyor, Cihan gerçekte kim? Siyah Kalp Sevilay kimdir? Siyah Kalp Sevilay kim oynuyor, Sevilay gerçekte kim? Siyah Kalp Melek kimdir? Siyah Kalp Melek kim oynuyor, Melek gerçekte kim? 2 yaşındaki Sıla bebeğe ne oldu? Sumru ne demek? Sumru isminin anlamı Siyah Kalp Nuh kimdir? Siyah Kalp Nuh kim oynuyor, Nuh gerçekte kim? Siyah Kalp Samet kimdir? Siyah Kalp Samet kim oynuyor, Samet gerçekte kim?
title