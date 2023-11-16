Ankara Çubuk'taki KYK Yurdundaki Asansörde Sorun Yok
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörünün düştüğü iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Asansörün yaşanan elektrik dalgalanması sebebiyle güvenli bir şekilde indirildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, " Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasını yalanladı.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Asansör, yaşanan elektrik dalgalanması sebebiyle kendisini referans kat olan -1'e güvenli bir şekilde çekmiş olup sonrasında zemin kata çıkarak yolcuları indirmiştir. Herhangi bir düşme ve kayma söz konusu olmayıp yaralanan öğrenci bulunmamaktadır. Yeşil etikete sahip olan asansörde yapılan incelemelerde hiçbir soruna rastlanılmamıştır."