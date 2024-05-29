CHP Milletvekilleri, Burdur Devlet Hastanesindeki hastaların diyaliz sonrası fenalaşmasını gündeme getirdi
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Burdur Devlet Hastanesindeki hastaların diyaliz sonrası fenalaşmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hastaların durumuyla ilgili detaylar açıklandı.
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan Burdur Devlet Hastanesindeki hastaların diyaliz sonrası fenalaşmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.