CHP Grup Başkan Vekili Emir: 'Hiçbir CHP'li mutlak butlan hukuki garabetine boyun eğmeyecek'

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, partisinin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davayla ilgili, "'1,5 yıl sonra CHP kurultayını iptal edelim, partiyi kaosa sürükleyelim, parti içinde tartışmalar yaşansın ve gerilemeye başlasın; böylelikle biz de iktidarımıza sahip çıkalım' diyenler mutlak butlan ipine sarılıyor. Bilsinler ki başta Genel Başkanımız olmak üzere hiçbir CHP'li bu mutlak butlan hukuki garabetine asla boyun eğmeyecektir. Bir hakim ve iki iftiracıyla CHP, Türkiye'nin birinci partisi bir tartışmanın içine çekilemeyecektir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davayla ilgili, "Bu kurultay daha öncekiler gibi son derece temiz, Divan Başkanlığı'nın gözetiminde, bir önceki yönetiminin denetiminde ve yönetiminde yürütülmüş bir kurultaydır. O günkü sorumlular da bu kurultayın tertemiz olduğunu açıkça ifade etmektedirler. İl ve ilçe seçim kuruluna, Yüksek Seçim Kurulu'na herhangi bir itiraz olmamış, 1 yıl boyunca kurultayla ilgili bir tartışma başlatmak akla dahi gelmemiştir. Ancak CHP'nin yükselişini görenler, partinin direncini kıramayanlar, 19 Mart darbesinde Ekrem İmamoğlu'nu cezaevine koyduktan sonra CHP'yi çökertemeyeceklerini, bu rüzgarın altında kalacaklarını ve koltuklarını kaybedeceklerini görenler bu operasyonu başlatma gayretine düşmüşlerdir. Kanunlara bakmışlar; Seçim Kanunu, Dernekler Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu'nda olmayan hükümlerle, 'Biz bu kurultayı nasıl iptal edebiliriz, nasıl 4 Kasım'a dönebiliriz' diye araştırmışlar ama hiçbir yol bulamayınca eskilerden kalma mutlak butlan kavramına sığınmışlar" ifadelerini kullandı.

'AYAKTA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

'Mutlak butlan' kavramının hukuki altyapısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emir, "Hukukta mutlak butlan için verilen en temel örnek şudur; 2 erkek yanlışlıkla evlenir ve kamu düzenine aykırı olduğu için yıllar sonra dahi önünüze gelirse iptal edersiniz ama '1,5 yıl sonra CHP kurultayını iptal edelim, partiyi kaosa sürükleyelim, parti içinde tartışmalar yaşansın ve gerilemeye başlasın; böylelikle biz de iktidarımıza sahip çıkalım' diyenler mutlak butlan ipine sarılıyorlar. Bilsinler ki başta Genel Başkanımız olmak üzere hiçbir CHP'li bu mutlak butlan hukuki garabetine asla boyun eğmeyecektir. Bir hakim ve iki iftiracıyla CHP, Türkiye'nin birinci partisi bir tartışmanın içine çekilemeyecektir. 2 milyon üyesi, eski ve yeni bütün yöneticileri, CHP'ye umut bağlayan milyonlarla dimdik ayaktayız, ayakta kalmaya da devam edeceğiz. Türkiye de 4 Kasım'a dönmek isteyen ve 5 Kasım Kurultayı'nı yok saymak isteyen bir kişi vardır; o da Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,