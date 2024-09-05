CHP Grup Başkanvekili Başarır, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Görüştü
Ankara'da CHP Grup Başkanvekili Başarır, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başarır, toplantının içeriği ve gündeme dair önemli konular hakkında bilgi verdi. İki liderin görüşmesi, siyasi gelişmeler açısından dikkat çekici detaylar barındırıyor.
ANKARA CHP Grup Başkanvekili Başarır, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika