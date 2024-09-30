CHP Genel Başkanı Özel, Sağlık Çalıştayı'nda Konuştu
CHP Genel Başkanı Özel, Ankara'da düzenlenen Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Özel, toplum sağlığını koruma noktasında daha etkin politikaların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Çalıştayda sağlıkta yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.
ANKARA CHP Genel Başkanı Özel, Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'nda konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika