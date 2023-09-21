Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerine gelir desteği vermiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, belediye yönetiminin, özel halk otobüslerine gelir desteği verilmesine ilişkin adım atmadığını belirterek, "Bu vakitten sonra ulaşımda yaşanacak aksamanın ve mağduriyetin tek sorumlusu Mansur Yavaş'tır. Milletimize hesabını verecektir." dedi.

ABB AK Parti Belediye Meclis Üyesi de olan Yalçın, özel halk otobüslerine verilecek gelir desteğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bütün şehirlerde belediyelerin kendi öz araçları ve aynı zamanda destekledikleri özel taşımacıların araçlarıyla şehir içinde ulaşımı sağladığını belirten Yalçın, bu kapsamda ABB'de 870 özel toplu taşıma aracının bulunduğunu söyledi.

Yalçın, özellikle Kovid-19 salgınının ardından 2021'de ABB Meclisinde aldıkları kararla ulaşım esnafına gelir desteği sağladıklarını, bu desteğin geçen yıl da devam ettiğini anlattı.

Desteğin süresinin, bu yıl haziran ayında bittiğini belirten Yalçın, desteğin sürmesi için Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak, Belediye Meclisine bir önerge sunduklarını hatırlattı.

Ankara'da son dönemde ulaşım ücretlerinde yüzde 65 artış yaşandığını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde gelir desteklerinde de yüzde 65 artış yapılarak desteğin önümüzdeki süreçte, en azından seçime kadar devam ettirilmesi gerektiği yönünde önerge sunduk. Cumhur İttifakı'nın oylarıyla, Meclis'te oy çokluğuyla kabul edilmiş bir önerge Mansur Yavaş tarafından veto edilmiştir.

Şimdi bugünden sonra ne olacak? Bugüne kadar 870 özel ulaşım esnafı çalışmaktaydı. Son 2 yılda Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetim zaafından kaynaklanan krizde 170 araç sahibi aracını ulaşımdan çekti. Şu anda 700 özel ulaşım aracı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde özel ulaşım esnafları '65 yaş üstünü bundan sonra ücretsiz taşımayacağız' dedi. Devamında da yaşanacaklar, bu 700 aracı araç sahipleri trafikten ve ulaşımdan çekebilirler. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Sonuçta sürdürülebilir bir çözüm getirilmezse araçlarıyla devam edemeyecekler. Bu durumda vatandaş ciddi anlamda sorun yaşayacak ve ciddi bir mağduriyet ortaya çıkacak. Biz yıllardır bu mağduriyet ortaya çıkmasın diye Mansur Yavaş yönetimini 'gelin bu işi kökten çözelim' diye uyarıyoruz. Ancak bugüne kadar bir adım atılmadı."

En büyük mağduriyeti, başkentlilerin ve sayıları 10 binleri bulan ulaşım esnafının yaşayacağına dikkati çeken Yalçın, "Belediye yönetimi bugüne kadar çözüm noktasında bir adım atmamıştır. Israrla konuyu her zaman kaosa sürüklemiştir. Bu tutumuyla da yine kaosa sürüklemektedir. Bu vakitten sonra ulaşımda yaşanacak aksamanın ve mağduriyetin tek sorumlusu Mansur Yavaş'tır. Milletimize hesabını verecektir." dedi.

"Olduğu şekliyle önergemizi tekrar kabul edeceğiz"

Yalçın, veto edilmiş bir kararı, tekrar sunulması halinde belediye meclisinin onaylayabileceğini, Belediye Başkanı'nın ikinci bir veto hakkının olmadığını aktardı.

Nihat Yalçın, "Daha sonra Belediye Başkanı konuyu yargıya taşıyabilir, öyle bir hakkı vardır. Buradan ilan ediyorum, biz Cumhur İttifakı olarak vatandaşımızın ve ulaşım esnafının mağduriyet yaşamaması için kararımızın arkasında duracağız, olduğu şekliyle önergemizi tekrar kabul edeceğiz. Bundan sonrası Mansur Yavaş'a kalmıştır." ifadelerini kullandı.