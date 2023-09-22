Ankara Büyükşehir Belediyesi Otobüs Şoförlerine Cezai İşlem Uyguladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), öğrenci abonmanı ve serbest biniş hakkı bulunan vatandaşları otobüse almayan otobüs şoförlerine ceza keserken, 9 otobüsü de parka çekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüsleri ile yaşanan süreç hakkında bilgilendirme yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Özel Halk Otobüsü esnaf yönetimleri, maliyetlerin artması ve akaryakıt zamları nedeniyle Belediyemizi hedef göstererek öğrenci abonmanı ve serbest biniş hakkı bulunan vatandaşlarımızı otobüslerinde taşımama kararı açıkladı. Bu doğrultuda, diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra 9 adet araç parka çekildi. Bakanlık tarafından verilen desteği beğenmeyenlerin başvuracağı yer belediye değil, kanunla ücretsiz taşıma hakkını belirleyen ve bunun karşılığında ödeme yapan kurumlardır. Hele ki tüm Türkiye'de böyle bir sistem uygulanıyorken, manidar bir zamanlama ile yaklaşan seçimler öncesi sadece Ankara'da aldıkları bu kanunsuz karara bir devlet kurumu olarak boyun eğmemiz mümkün değildir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA