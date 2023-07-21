Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Borçlanma Yetkisi Tartışması

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 19 milyar 106 milyon 854 bin 554 lira borçlanma yetkisi olduğunu belirterek, belediye başkanının bu yetkileri kullanmadığını iddia etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 19 milyar 106 milyon 854 bin 554 lira borçlanma yetkisinin bulunduğunu belirterek, "Engelleniyoruz, hizmet etmemize izin verilmiyor, algısı oluşturmaya çalışan Yavaş, ne hikmetse bu borçlanma yetkilerinin hiçbirini kullanmadı." ifadesini kullandı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, 4 milyar 300 milyon lira borçlanma yetkisi olmasına rağmen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için Büyükşehir Belediye Meclisinden 5 milyar liralık borçlanma yetkisi istediğini, bunun reddedilmesi üzerine de belediyenin internet sitesinden algı operasyonuna başladığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Meclisince farklı tarihlerde toplam 19 milyar 106 milyon 854 bin 554 lira borçlanma yetkisi verildiğine dikkati çeken Özcan, şunları kaydetti:

"'Engelleniyoruz, hizmet etmemize izin verilmiyor, algısı oluşturmaya çalışan Yavaş, ne hikmetse bu borçlanma yetkilerinin hiçbirini kullanmadı. Yavaş değil miydi 350 milyon liranın Polatlı-Gölbaşı hatları ve Tatlar Atıksu Artıma Tesisi'nin yapımı için yeterli olacağını söyleyen? Yavaş'a soruyorum. İstediğiniz bütün borçlanma yetkilerine yüzde 98 oranında olumlu cevap verildi. Şu anda ocak ayında size verilen 5 milyar liralık borçlanma yetkisiyle toplam 19 milyar 106 milyon 854 bin 554 lira borçlanma yetkiniz var. Bu borçlanma yetkilerini neden kullanmıyorsunuz da Meclisten hala 5 milyar liralık borçlanma yetkisi istiyorsunuz? Buna rağmen istediğiniz verilmedi diye algı oyunları ile halkı kandırmaya çalışıyorsunuz."